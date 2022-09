Show của BTS phải đổi địa điểm

Theo Korea Times, do sự kiện Yet To Come in Busan, các phòng nghỉ gần khu vực Gijang bị "cháy phòng". Giá phòng tại đây tăng mạnh, gấp từ 20 đến 30 lần giá phòng thông thường. Thêm việc khó khăn trong di chuyển nên ban tổ chức mới đưa ra thông báo về việc tổ chức ở địa điểm mới.

Với tư cách là đại sứ quan hệ công chúng cho Busan World Expo 2030, BTS xem đây là cơ hội để quảng bá toàn cầu về thành phố Busan và văn hóa Hàn Quốc. Chương trình sẽ được trình chiếu đồng thời trên màn hình lớn tại bãi đậu xe ngoài trời của Nhà ga hành khách quốc tế cảng Busan với sức chứa khoảng 10.000 người, cũng như thông qua phát trực tuyến.

Concert Yet To Come in Busan thu hút sự mong đợi từ phía người hâm mộ vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của BTS tại Hàn Quốc kể từ khi nhóm tổ chức concert Permission to Dance on Stage tại Seoul vào tháng 3.

Vào giữa tháng 6, BTS đã thông báo tạm ngừng hoạt nhóm, thay vào đó sẽ tập trung vào các dự án solo của các thành viên.

Theo Zing