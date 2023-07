Show BlackPink không bị huỷ, vẫn diễn 2 đêm ở Hà Nội

Ngày 25/7, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin liên quan đến 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPinkvào tối 29 và 30/7.

Theo đó, ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30/7.

Theo bà Hà, đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink tối 29/7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30/7 với khoảng 31.000 khán giả.

UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh; Sở Y tế xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch....