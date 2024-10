Show Anh trai cào bằng trình độ

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) rút cuộc không công bố điểm số cá nhân của các anh tài. Chương trình khéo léo đưa ra hai danh hiệu Anh tài Toàn năng X-Fire có thể coi là 2 quán quân. Thực ra việc tìm ra quán quân với format này cũng không quá quan trọng. Cuộc thi hầu như không tác động nhiều đến tương quan vị trí trước đó của các anh tài trong thị trường ca nhạc. Mẹ yêu con quyết định cục diện Phần thi cuối của hai nhà Tinh Hoa và Thiếu Nhi tại chung kết ATVNCG không chỉ gồm toàn bộ thành viên của mỗi nhà, mà còn có sự góp sức từ “đối thủ”. Cụ thể Binz viết rap cho Mẹ yêu con của nhà Tinh Hoa, còn Tuấn Hưng hát thêm vào Dòng thời gian của Thiếu Nhi.

Với việc hỗ trợ đội bạn thể hiện Mẹ yêu con, Binz đã thực hiện đúng như điều anh từng nói, đại ý: Tôi có thể không phải người chiến thắng nhưng người chiến thắng phải cần đến tôi Mẹ yêu con tốn nhiều nước mắt trường quay nhất, trong khi Dòng thời gian được đính kèm nhiều lời cảm ơn nhất. Cả hai bài hát được chọn đều ý nghĩa bày tỏ sự biết ơn của các anh tài tới đấng sinh thành hoặc đồng đội, ê-kíp và khán giả. Cả hai đều làm toát lên ý nghĩa và tinh thần của vòng chung kết. Ngoài để thi đấu thì hai tiết mục hợp lại giống như một tổng thể. Kết quả phần thắng nghiêng về Tinh Hoa mang lại cho nhà này 8 suất anh tài vào gia tộc toàn năng. Thiếu Nhi chỉ được 3 người. Về phần sáng tạo thêm có thể thấy nhà Thiếu Nhi nhỉnh hơn về thời lượng. Chỉ có thể lý giải cho chiến thắng của nhà Tinh Hoa là họ đã chạm tới được cảm xúc phổ quát trong mỗi người. Hình tượng người mẹ được dựng lên đầy tính truyền thống, vẫn là mẹ hy sinh thanh xuân, chịu bao gian nan vì con… dễ dàng giành được sự đồng cảm của khán giả. Hơn nữa Mẹ yêu con là sáng tác kinh điển đã trở thành mẫu mực trong kho tàng nhạc Việt. Đây chỉ là một phần lời ca trong X-part của nhà Thiếu Nhi: “Bao nhiêu ánh sáng trên sân khấu cho tôi giây phút huy hoàng/Nhưng bao hào quang của tôi có là tất cả những điều bạn mang/Để tiếng hát tung bay đến khoảnh khắc hôm nay/Tôi xin đan tay được cùng bạn cảm nhận từng giây”. Nếu mẹ chỉ xuất hiện như một hình tượng bay lơ lửng trong tiết mục của Tinh Hoa thì Thiếu Nhi mang hết cả người thực việc thực lên sân khấu (là ê-kíp đứng sau chương trình) để cùng một lần chia sẻ hào quang sân khấu. Anh tài phi giới tính Không biết còn anh tài nào nhớ đến lúc bước vào chương trình cam kết không khóc hoặc chỉ khóc vài lần. Điều thú vị ở chỗ họ cho thấy việc đàn ông khóc là rất tự nhiên.

Nhiều anh tài vượt chỉ tiêu khóc khi tham gia chương trình. Mặc dù điều kiện sống của anh tài nơi ký túc xá khá kham khổ (đánh răng buổi sáng cũng phải xếp hàng rồng rắn), có hơi hướm doanh trại quân đội. Nhưng họ vẫn khá tự do trong thể hiện chất nam tính. Họ không ngại bày tỏ tình cảm kiểu người này đòi cưới người kia, gọi nhau bằng đủ thứ biệt hiệu không được nam tính lắm như “công chúa”, “Dì Lệ” hay “em bé”… Các anh cũng không ngại làm điệu qua đủ kiểu trang phục, phụ kiện... mỗi khi có dịp. Soobin cho thấy tuổi ngoài băm vẫn là “chàng trai của mẹ” qua hình ảnh hậu trường ngồi lòng mẹ... Cũng chưa thấy khán giả nào phàn nàn về độ “bung xõa” hay “con nít” của các anh tài. Cho nên bước đầu có thể khẳng định chương trình đang phản ánh một quan niệm cởi mở hơn về nam tính.

Không ít anh tài có biểu hiện theo đuổi phong cách phi giới tính trong chương trình. Ảnh: BTC Chia sẻ hào quang Chương trình không xác định quán quân mà chỉ cho biết hai anh tài cùng nhận giải Toàn năng (đại diện có điểm cá nhân cao nhất của mỗi đội) là Soobin Hoàng Sơn và Binz. Với cách công bố này (thay vì trộn cả hai nhà vào rồi lấy điểm từ trên xuống), trật tự cũng được xác nhận vì đây chính là hai tên tuổi đang có độ nhận diện cao trong thị trường. Trong khuôn khổ cuộc thi, họ cũng cũng thể hiện được năng lực cùng “trí tuệ cảm xúc” thuyết phục được đông đảo khán giả. Sau tiết mục dự thi cuối cùng, Tiến Luật xúc động nói rằng 33 anh tài nên gặp nhau để làm một cái gì đó, một concert nữa chẳng hạn. Đây sẽ là mong muốn hết sức bình thường, khá khả thi xét trên độ hot hiện tại và tình cảm anh em thân thiết 33 nam nghệ sĩ đã có được sau 4 tháng nằm gai nếm chông. Nhưng chắc chắn không phải diễn viên nào cũng có thể nói được câu này một lần trong đời. Trừ phi họ đi chơi game show kiểu ATVNCG.

Một số khán giả cho rằng Tuấn Hưng xứng đáng lọt Top 17 hơn chẳng hạn Tiến Luật Show Anh trai là nơi hòa trộn các trình độ chuyên môn để tạo nên một sức mạnh tập thể. Tên gọi “gia tộc” dường như cũng có căn cứ của nó. Chỉ cần gắn chung cái mác “anh tài” là mọi người đều có thể truy cập vào “gia tài” chung - hào quang sân khấu. Rõ ràng nếu nghệ sĩ một mình bước ra một sân khấu 20.000 khán giả áp lực sẽ rất lớn. Nhưng cả 33 người cùng bước ra để làm những gì họ đã từng làm cùng nhau đến quen thuộc suốt nhiều tháng, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Những khán giả trung thành với chương trình vẫn không ngừng trầm trồ về tình cảm của 33 anh tài dành cho nhau. Có thể việc lấy hẳn 17 anh tài vào gia tộc toàn năng cũng đã làm cho cuộc thi bớt tính chiến đấu. Các anh tài đỡ bị căng thẳng và vẫn giữ được hòa khí. Cào bằng trình độ Anh trai vượt ngàn chông gai có công đánh đồng tất cả anh tài từ nhiều nền tảng xuất thân. Dù họ cũng làm nhạc nhưng ở vị trí hậu trường, dù họ chỉ quen diễn kịch đóng phim, đấm bốc hay đá bóng, dù giọng hát của họ chỉ đáp ứng tiêu chí đúng nhạc… Nhưng họ vẫn tỏa sáng, vẫn nhận được tình yêu thương của đông đảo khán giả.

Nhiều khả năng Soobin vẫn là anh tài có điểm hỏa lực cao nhất, anh còn được giải Anh tài được yêu thích nhất do khán giả (đại trà) bình chọn Hẳn vì khán giả nhìn thấy bản thân trong những tấm gương vượt lên chính mình kia. Đó cũng là lý do khán giả muốn đưa những anh kém tài hơn lên bục toàn năng. Toàn năng nghĩa là hội tụ đủ các năng lực. Nhưng thực ra chỉ cần đủ năng lực thu hút tình cảm và bầu chọn của khán giả, những thứ khác sẽ được châm chước. Tất nhiên không chỉ ăn sẵn mà các anh tài xem ra đều trày vi tróc vẩy để không quá thua anh kém em. Format ATVNCG vừa phải đảm bảo thu hút những khán giả thích xem thi đấu vừa đáp ứng những người không muốn ai bị loại. Dù sao thì kiểu trao giải cào bằng, quá nửa được coi là toàn năng, đại đa số đều được 1-2 giải phụ cũng làm cho đêm chung kết trao giải lê thê và kém hấp dẫn ít nhiều. Theo Tiền Phong