Shipper chật vật khi xăng tăng giá: 'Nổ' đơn không dám nhận, thu nhập giảm 1/3

Trước khi đi làm, An chi gần 1 triệu đồng để tân trang lại chiếc xe… Sau đó, chàng trai trẻ cùng con chiến mã cũ bon bon trên khắp các phố phường Hà Nội để đi giao hàng. Trung bình một buổi sáng, An giao 14 - 18 đơn, trừ hết chi phí cậu thu về 120.000 - 150.000 đồng. Nhưng từ lúc giá xăng lập đỉnh, trừ đầu trừ đuôi, cậu chỉ thu khoảng 100.000 đồng trở lại.

Năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhà hàng quán ăn đều bị đóng cửa, công việc của An cũng phải tạm dừng. Để có tiền trang trải cuộc sống, tháng 5/2021, cậu quyết định đăng ký đi làm shipper bởi đây là công việc linh hoạt, phù hợp với thời gian biểu của sinh viên.

Xăng tăng giá khiến thu nhập của shipper Trần Văn An giảm khoảng 1/3. (Ảnh: NVCC)

An hiện là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. Vốn tự lập từ sớm nên ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, cậu đã chủ động làm thêm nhiều công việc như phục vụ tại nhà hàng, quán ăn.

An cho biết: “Nếu là trước đây, bất kể đơn xa hay gần tôi đều nhận hết. Nhưng thời gian gần đây giá xăng tăng cao, tiền lời chẳng được bao nhiêu. 13.500 đồng/đơn, đi 5 - 7km, trong thời buổi giá xăng lập đỉnh như hiện tại nếu không có đơn hàng giao về thì gần như phải bù lỗ. Vì vậy tôi phải tính toán thật kỹ".

13h, shipper Trần Văn An (22 tuổi, quê ở Thạch Thất, Hà Nội) tấp xe vào lề đường để kiểm tra điện thoại. Hai đơn ở Thanh Xuân và Đống Đa "nổ" lên cùng lúc nhưng cậu vẫn đắn đo không nhận. Phải chờ thêm 10 phút, An mới quyết định nhận giao một đơn ở Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng vì địa điểm này gần đường về trường Cao đẳng nghề Bách Khoa nơi cậu đang theo học.

"Bình thường đổ 50.000 đồng là đầy bình xăng, tôi có thể chạy được 2 ngày nhưng giờ trong vòng một ngày là hết sạch", chàng trai này chia sẻ.

Từ ngày xăng tăng giá, An không còn thói quen chạy lòng vòng tìm đường như trước. Thay vào đó, cậu thường lướt Google map thật kỹ, kiểm tra xem đoạn đường nào gần nhất để tiện cho việc vận chuyển hàng thay vì vừa đi vừa mò đường như mọi lần. Giao hàng xong, cậu dừng lại bên lề đường chờ app "nổ" đơn mới tiếp tục đi. "Nếu may mắn thì có thể kiếm được đơn gần, nhưng lắm lúc chờ dài cổ cũng không có đơn ngon", An nói.

Giá xăng tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các tài xế công nghệ và shipper như An. Gần đây, để có tiền chi trả các khoản sinh hoạt, nam tài xế phải làm song song hai công việc cùng lúc với tổng thời gian trên 13 tiếng mỗi ngày. Buổi sáng, An đi ship hàng từ 6h đến 13h30, sau đó cậu đi học.

Chiều từ 17h30 đến 23h30, cậu làm việc tại một quán cà phê. Trung bình một ngày cậu có thể kiếm được 200.000 đồng. Với thu nhập ít ỏi, An để dành một phần để đóng nhà trọ, một phần trang trải học phí.

Thời gian tới nếu xăng tiếp tục tăng giá, An dự định sẽ nghỉ hẳn việc shipper để tìm một công việc khác vào ca sáng thay thế.

Tăng giờ làm nhưng thu nhập vẫn giảm