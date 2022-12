Shipper bị trộm lấy mất cả xe máy lẫn hàng hóa

Ngày 12/12, Công an P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) xác nhận với Thanh Niên, vừa tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.

Your browser does not support the video tag.

Chia sẻ trên Dân Trí, anh P.A.T. (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho biết, trưa 11/12, anh điều khiển xe máy có gắn theo sọt nhựa (có chứa hàng hóa) đến trụ sở công ty trên đường số 12 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để lấy hàng đi giao cho khách.