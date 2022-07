Shinzo Abe: người 'có duyên' với Việt Nam

Năm 2017 được xem là một dịp đặc biệt khi Thủ tướng Shinzo Abe đến Việt Nam 2 lần. Tháng 1-2017 ông Shinzo Abe đến Việt Nam trong chuyến thăm chính thức. Trong chuyến thăm và làm việc này, Cựu thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố Nhật Bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của Việt Nam cũng như Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay cho Việt Nam trị giá khoảng 123 tỷ yên (tương đương 1,05 tỷ USD) trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hai bên Việt - Nhật cũng nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động gây căng thẳng và quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông.

Cũng trong năm 2017, Thủ tướng Abe Shinzo Abe đã đến Việt Nam lần thứ 2 trong năm để tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11.