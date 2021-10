Shin Min Ah bị đào lại quá khứ xuyên tạc lịch sử Việt Nam: MV từ 10 năm trước tràn ngập bình luận phẫn nộ, fan Việt tức giận tẩy chay cả 'Hometown Cha-Cha-Cha'

Bất kỳ ai quan tâm đến nền giải trí Hàn Quốc nói chung và phim ảnh Hàn Quốc nói riêng hẳn đều đã ít nhất một lần nghe đến hoặc thậm chí là theo dõi diễn biến từng tập của bộ phim "Hometown Cha-Cha-Cha". Với sự góp mặt của Shin Min Ah và Kim Seon Ho, "Hometown Cha-Cha-Cha" của tvN liên tục ghi nhận rating cao ngất và nhận về hàng loạt phản hồi rất tích cực từ khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế nhờ nội dung ý nghĩa và nhân văn. Thế nhưng đúng vào thời điểm "Hometown Cha-Cha-Cha" chính thức khép lại với 2 tập cuối cùng vừa lên sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, bộ phim bất ngờ đối mặt với một làn sóng tẩy chay nặng nề từ fan Việt khi nữ chính Shin Min Ah bị "đào mộ" quá khứ đóng MV xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Vào năm 2000, không lâu sau khi chính thức đặt chân vào ngành giải trí Hàn Quốc, Shin Min Ah đã xuất hiện trong MV "Do You Know" (tựa gốc "아시나요") của nam ca sĩ Jo Sung Mo. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cộng đồng mạng không phát hiện ra rằng toàn bộ nội dung MV "Do You Know" đã tập trung truyền bá những phân cảnh và thông điệp xúc phạm Quân đội nhân dân Việt Nam và bóp méo sự thật về những gì đã xảy ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta.

Cụ thể, trong gần 10 phút MV, có thể dễ dàng nhận thấy "Do You Know" lấy bối cảnh miền quê Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh nhờ sự xuất hiện của những sự vật quen thuộc trong đời sống người Việt như cây chuối, cây dừa, áo dài, khăn rằng, mũ tai bèo,.... Ngoài ra, nhân vật của Shin Min Ah được xây dựng như một cô gái Việt có cả gia đình bị quân đội Việt Nam ám sát, và đó chỉ là khởi đầu cho sự phẫn nộ của những người Việt yêu nước khi chứng kiến những quan điểm sai lệch về lịch sử nước nhà bị truyền bá rộng rãi thông qua một tác phẩm âm nhạc.