'Shay Nắnggg' của AMEE: sai chính tả để tạo trend?

Mới đây AMEE lại rục rịch cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo mang tên Shay Nắnggg. Hứa Kim Tuyền cho biết, anh đã mua sample và thực hiện làm mới ca khúc Hai Mươi của Mỹ Tâm để tạo nên tác phẩm này của AMEE.

Teaser "Shay Nắnggg".