Shark Hưng, Thái Công bán đùi heo muối 112 triệu/chiếc, thị trường loạn giá

Đây là loại heo đen thuần chủng được thả tự do trên đồng cỏ xanh rì. Thiên nhiên trong lành khiến chúng tự do thoải mái chơi đùa, ăn quả sồi, những thảo dược, rễ cây có sẵn... Nhờ chăn thả tự nhiên, heo đen sau 12 tháng nuôi có trọng lượng trung bình từ 150-180kg. Thế nên, thịt heo Iberico có hương vị thơm ngon bậc nhất.

Dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, đùi heo muối được rao bán la liệt “chợ mạng”. Giá đùi heo dao động từ 1,2-6,5 triệu đồng/chiếc, tuỳ loại và tuỳ trọng lượng. Mỗi chiếc đùi đều được đóng vào hộp kèm giá gỗ, dao chuyên dụng để cắt thịt khi ăn. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người chọn mua làm quà biếu dịp lễ Tết.

Theo chị Nguyễn Thị Uyên - đầu mối bán đùi heo muối Tây Ban Nha ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã 6-7 năm nay, đùi heo muối Tây Ban Nha trên thị trường có rất nhiều loại. Ví như loại làm từ thịt lợn trắng có giá bán khác với loại làm từ thịt heo đen Iberico.

Hay chúng cũng có thể phân ra nhiều loại tuỳ vào thời gian muối 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng hay 48 tháng. thậm chí trên 60 tháng. Thường thời gian ủ muối càng lâu thì giá càng cao. Song, trên thị trường đa phần heo muối có thời gian ủ dưới 36 tháng, loại ủ muối 48 tháng rất hiếm.

Thời điểm mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, khách muốn mua phải đặt trước. Cả một vụ Tết chị chỉ nhập được vài chục đùi heo muối. Nhưng 3-4 năm trở lại đây, đùi heo muối đổ bộ thị trường, được rao bán khắp nơi.

Vào dịp Tết, chị Uyên thường tiêu thụ cả nghìn chiếc đùi heo muối các loại. Bởi, sản phẩm này được nhiều người chuộng mua làm quà biếu tặng Tết.

Tết năm nay, chị về 800 đùi heo muối Tây Ban Nha loại 1kg và 5kg. Đến nay, chị đã bán hết 1/2 lượng hàng. So với Tết năm ngoái, đùi heo bán ra chậm hơn một phần do kinh tế khó khăn do người dân thắt chặt chi tiêu.

"Giờ mua đặc sản đùi heo muối dễ như mua rau ngoài chợ. Đặt hàng xong chỉ nửa tiếng hoặc vài tiếng sau đùi heo được giao đến tận nhà", chị Uyên chia sẻ.