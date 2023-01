Shark Bình và Phương Oanh quấn nhau không rời trên sàn nhảy

Mới nhất, một đoạn clip về Phương Oanh và Shark Bình đã được cư dân mạng truyền tay. Theo đó cặp đôi này đã cùng nhau tham dự một buổi tiệc cuối năm ở công ty.

Cặp đôi cùng diện đồ màu trắng. Trong khi Shark Bình diện sơ mi và quần tây cùng chiếc kính mát cực ngầu thì Phương Oanh quyến rũ với đầm trễ vai khoe nhan sắc và thân hình nóng bỏng.

Your browser does not support the video tag.

Clip Phương Oanh và Shark Bình nhảy thân mật trong tiệc cuối năm.

Phương Oanh và Shark Bình thoải mái nhảy cùng những nhân viên khác. Không chỉ thế, cả hai thường xuyên tương tác với đối phương, quấn lấy nhau vô cùng tình tứ, thân mật.