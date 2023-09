Shark Bình và Phương Oanh ngọt ngào giữa chốn đông người

Your browser does not support the video tag.

Được biết, Shark Bình và Phương Oanh tổ chức lễ ăn hỏi và tiệc cưới ấm cúng tại Hà Nam (quê của nữ diễn viên) vào cuối tháng 7/2023. Sau khi kết hôn, cặp đôi liên tục sánh đôi cùng nhau. Vợ chồng nữ diễn viên 8x vừa có chuyến trăng mật dài ngày tại Mỹ. Trước đó, cặp đôi công khai yêu nhau vào tháng 8/2022 và đăng ký kết hôn ở Phủ Lý vào tháng 6.

Phương Oanh chia sẻ, từ khi yêu Shark Bình, nam doanh nhân thường động viên cô đi ra ngoài, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Diễn viên nói mỗi lần đi chơi cùng chồng, cô không phải lo gì vì anh tự lên kế hoạch, sắp xếp mọi thứ, từ đặt vé, chỗ ăn nghỉ, lên lịch trình. Sau khi về nước, Phương Oanh cho biết ưu tiên chăm sóc gia đình, bên cạnh kinh doanh thời trang, bất động sản. Cô sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.