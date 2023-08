Shark Bình khoe clip cưỡi ngựa cùng Phương Oanh trong chuyến trăng mật

Your browser does not support the video tag.

Mới đây Shark Bình chia sẻ clip ngắn ghi lại hình ảnh anh và Phương Oanh. Shark Bình lồng nhạc nền phim Tây Du Ký cho clip và chú thích "Tây Trúc thỉnh kinh". Dưới bài đăng, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân hài hước viết: "Trư Ngộ Bình bảnh giai đấy". Cô cũng không quên đăng ảnh cưỡi ngựa cùng chồng doanh nhân hơn 8 tuổi ở phần bình luận.