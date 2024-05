Seungri từng sở hữu BST siêu xe bạc tỷ, 'sương sương' đã tiêu tốn gần 100 tỷ đồng!

Mới đây, vụ bê bối rúng động Hàn Quốc vào năm 2019 một lần nữa bị "khui" lại sau tập phim tài liệu dài gần 60 phút mang tên "Burning Sun: Exposing the Secret K-pop Chat Groups" do BBC World Service phát hành. Đó là scandal liên quan đến hộp đêm Burning Sun do Lee Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG điều hành.

Với thu nhập khủng từ hoạt động âm nhạc cũng như hoạt động kinh doanh bất chính, không khó để hiểu tại sao Seungri lại có nhiều món đồ xa xỉ đến vậy. Thậm chí, một số netizen đã đào lại quá khứ của Seungri và nhận ra rằng khoảng thời gian đó, anh chàng này tậu được cho mình những mẫu ô tô sang xịn vào loại bậc nhất.

Hãy cùng nhìn lại BST "xế khủng" triệu đô của Seungri trước khi vụ bê bối Burning Sun nổ ra.

1. Pagani Huayra

Một trong những siêu xe đình đám nhất của anh chàng này là chiếc Pagani Huayra. Siêu xe trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng), sở hữu động cơ 6 lít tăng áp kép V12 cho công suất 750 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.