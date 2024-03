Sếp Thế Giới Di Động bán triệu cổ phiếu để mua nhà cho vợ

Ông Robert Alan Willett cho hay, việc ông bán cổ phiếu là để có tài chính mua căn nhà mới cho vợ, do sức khỏe vợ ông không được tốt.

Ông Robert Alan Willett, quốc tịch Anh, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, là thành viên HĐQT kiêm cố vấn cao cấp của Thế Giới Di Động từ tháng 4/2013. Theo giới thiệu, ông Robert Alan Willet trước đây là CEO của BestBuy International, được mệnh danh là "guru" (người xuất chúng, am hiểu cao) ngành bán lẻ thế giới.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của MWG, thu nhập của ông Robert Alan Willett cao nhất trong dàn lãnh đạo với hơn 2,25 tỷ đồng năm 2023, gấp gần 10 lần thu nhập của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài.

Nếu so với mức thu nhập của các thành viên trong HĐQT và ban tổng giám đốc, chỉ có ông Robert gần như giữ nguyên thu nhập so với năm 2022 là 2,23 tỷ đồng. Các lãnh đạo khác, kể cả Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, thu nhập năm 2023 đều giảm mạnh so với năm 2022 trong bối cảnh kinh doanh của Thế Giới Di Động không thuận lợi.

Kết phiên giao dịch ngày 29/2, cổ phiếu MWG đạt 46.200 đồng/cp.

