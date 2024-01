Sếp Nvidia thăm Trung Quốc lần đầu sau 4 năm

Nvidia hiện đang phát triển các sản phẩm mới cho thị trường Trung Quốc nhưng cảnh báo quá trình sẽ mất thời gian, khi công ty cố gắng "tìm sự cân bằng phù hợp" cho khách hàng của mình ở đại lục trước những hạn chế về chip của Mỹ.

"Chúng tôi phải đưa ra những con chip mới tuân thủ quy định và một khi hoàn thành, chúng tôi sẽ quay trở lại Trung Quốc", Huang nói vào tháng 11 tại hội nghị DealBook của The New York Times. "Chúng tôi cố gắng kinh doanh với bất kỳ ai có thể. Mặt khác, vấn đề an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta rất quan trọng".

Một tháng sau, người đứng đầu Nvidia cho biết đã "phối hợp rất chặt chẽ" với chính phủ Mỹ để tạo ra các sản phẩm tuân thủ quy định. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói Nvidia "có thể, sẽ và nên bán chip AI cho Trung Quốc vì hầu hết các chip AI sẽ dành cho các ứng dụng thương mại", nhưng nhấn mạnh rằng công ty không thể bán chất bán dẫn tiên tiến nhất của mình cho khách hàng ở đây.

(Theo SCMP)