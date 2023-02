Sếp ngân hàng bắt tay hạ lãi suất và cuộc đua ngầm phía sau

Chẳng hạn tại BIDV, lãi suất huy động online kỳ hạn 1-5 tháng là 6%, cao hơn so với niêm yết 1,1%; lãi suất huy động kỳ hạn 6-8 tháng là 7,9%/năm, cao hơn 1,9% so với lãi suất công bố. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được BIDV trả mức 8,2%/năm, cao hơn 0,8% so với mức công bố.

Biểu lãi suất online tại BIDV.

Bên cạnh việc tiết giảm chi phí hoạt động, điều kiện tiên quyết để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay là phải giảm được lãi suất huy động đầu vào. Tuy nhiên, điều này không dễ trong bối cảnh các ngân hàng vẫn trong cuộc chạy đua ngầm về lãi suất huy động.

Cuộc khảo sát nửa cuối tháng 1 tại nhiều ngân hàng cho thấy, dù các ngân hàng cam kết với nhau không huy động vượt quá 9,5%/năm, thực tế các nhân viên giao dịch ngân hàng vẫn âm thầm mặc cả với khách, đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với bảng niêm yết công khai.

Trong vai người gửi tiền tại một phòng giao dịch Sacombank ở Hà Nội, phóng viên được nhân viên ngân hàng này cho biết mức lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 12 tháng đang là 9,6%/năm. Nếu lượng tiền gửi trên 1 tỷ đồng sẽ được nhân viên ngân hàng xin ý kiến cấp trên để có mức lãi suất cao hơn.

Tại Ngân hàng TMCP VietBank, mặc dù bảng thông báo phía trước phòng giao dịch ghi “lãi suất cao nhất 9,3%/năm”, nhưng nhân viên giao dịch tại quầy cho biết, lãi suất thực tế là 11%/năm đối với kỳ hạn từ 6-12 tháng. Tuy nhiên, khách hàng phải mở tài khoản thanh toán để được hưởng mức lãi suất ưu đãi này.



Theo phản ánh của người gửi tiền, đang có tình trạng các ngân hàng thương mại “phá rào” bằng cách tách khoản tiền gửi thành hai sổ tiết kiệm để lãi suất thực nhận của người gửi tiền cao hơn so với công bố.

Là người gửi tiền cùng lúc tại 3 chi nhánh của 3 ngân hàng khác nhau trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, chị L.T. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: Nếu gửi tiết kiệm 500 triệu đồng, chị chỉ được hưởng lãi suất 9,3%/năm. Nhưng ngân hàng sẽ ứng trước lãi suất cuối kỳ, số tiền lãi này sẽ không được nhập vào sổ gốc mà được tách ra thành một sổ tiết kiệm riêng. Mục đích là để cộng gộp vào thì sẽ ra được mức lãi suất mong muốn của người gửi tiền theo thoả thuận giữa hai bên.

“Bình thường các ngân hàng niêm yết mức lãi suất chỉ từ 8,8%-9,3%/năm, nhưng thực tế tôi gửi tiền tại cả 3 ngân hàng đều được hướng dẫn làm theo cách này. Tôi không cần biết ngân hàng làm thế nào, nhưng tôi lấy lãi suất 10,5%”, chị L.T. cho hay.