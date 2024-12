‘Sếp lớn’ nhiều công ty đua nhau thoái vốn

Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Big Invest Group - bán ra 800.000 cổ phiếu BIG để giảm sở hữu về 17,72% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Quang Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà Thủ - bán ra gần 20,7 triệu cổ phiếu TDH và chỉ còn nắm 52.200 cổ phiếu. Tuần qua, VN-Index giảm 5,07 điểm xuống 1.257,5 điểm. Khối lượng khớp lệnh trong tuần này sụt giảm hơn 9% so với tuần trước đó. HNX-Index tăng 0,07 điểm lên mức 227.07 điểm. Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng gần 53 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.329 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 7,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng gần 114 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 417.730 đơn vị, tổng giá trị bán ròng gần 22 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 16 - 20/12 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 61 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.464 tỷ đồng. Lỗ cũng bán Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Big Invest Group (mã chứng khoán: BIG) - vừa bán ra 800.000 cổ phiếu BIG để giảm sở hữu về 2.672.653 cổ phiếu (tương đương 17,72% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 5 - 12/12. Vào ngày 21/10, ông Huy mua 2,5 triệu cổ phiếu BIG trong đợt chào bán riêng lẻ 3.035.000 cổ phiếu (giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu) để nâng sở hữu từ 16% lên 23,02% vốn điều lệ. Trên thực tế, mặc dù phát hành riêng lẻ giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhưng tính tới ngày 18/12, giá cổ phiếu BIG chỉ còn giao dịch vùng 6.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng thấp hơn 39% so với giá chào bán riêng lẻ trong tháng 11/2024. Big Invest Group chào bán 9.335.000 cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 93 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng hơn 48 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng, 45 tỷ đồng thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh. Ngoài ra, trong ngày 12/12, bà Nguyễn Thị Hảo - Phó tổng giám đốc Big Invest Group - đã bán ra 25.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0,71% vốn điều lệ. Từ ngày 20/12 đến ngày 17/1/2025, ông Kiều Văn Khoa - Ủy viên HĐQT Big Invest Group đăng ký bán 50.100 cổ phiếu để giảm sở hữu về 2,35% vốn điều lệ. Từ ngày 6 - 19/12, ông Nguyễn Quang Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) - hoàn tất bán ra gần 20,7 triệu cổ phiếu TDH như đã đăng ký. Theo đó, ông Nghĩa không còn là cổ đông lớn của công ty và hiện chỉ còn nắm 52.200 cổ phiếu TDH. Giá trị thương vụ thoái vốn được xác định là gần 41,4 tỷ đồng, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, với giá mua vào ước tính 4.340 đồng/cổ phiếu, ông Nghĩa có thể đã lỗ hơn 48 tỷ đồng khi bán gần 20,7 triệu cổ phiếu kể trên. Hơn 3,1 tỷ cổ phiếu BSR lên HoSE Theo nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR), hơn 3,1 tỷ cổ phiếu sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) từ 17/1/2025. Cụ thể, BSR quyết nghị hủy đăng ký giao dịch hơn 244 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên Upcom kể từ ngày 7/1/2025, ngày giao dịch cuối cùng là 6/1. Đồng thời, thông qua đăng ký giao dịch lần đầu tại HoSE với hơn 3,1 tỷ cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ chính thức được giao dịch trên HoSE từ 17/1/2025, với giá tham chiếu được xác định bằng bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp cuối cùng của BSR trên Upcom, vào khoảng 20.300 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, BSR cũng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp đưa kế hoạch đạt doanh thu gần 115.000 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế lần lượt 837 tỷ đồng và 752 tỷ đồng, nộp ngân sách 13.000 tỷ đồng. Từ ngày 22/11 - 20/12, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - mới nhận thừa kế 5 triệu cổ phiếu DIG trong tổng đăng ký 9,75 triệu cổ phiếu, chiếm 51,28% tổng đăng ký để nâng sở hữu lên 77,96 triệu cổ phiếu (tương đương 12,78% vốn điều lệ). Lý giải đăng ký mà không mua hết cổ phiếu, ông Cường cho biết, do đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có liên quan theo quy định. Ngoài ra, từ ngày 25/12 đến ngày 23/1/2025, ông Cường tiếp tục đăng ký nhận thêm 4,75 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 82,71 triệu cổ phiếu (tương đương 13,56% vốn điều lệ). Trước đó, từ ngày 21/10 -19/11, ông Cường đã nhận thừa kế 11.003.317 cổ phiếu DIG trong tổng đăng ký 20.753.317 cổ phiếu. Cũng liên quan tới giao dịch nhận thừa kế, từ ngày 24/10 - 22/11, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường đã nhận thừa kế 12.219.450 cổ phiếu DIG trong tổng đăng ký nhận thừa kế 16.969.450 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 2,62% vốn điều lệ. Từ ngày 27/11 - 11/12, bà Thành nhận thừa kế thêm 4,75 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 3,4% vốn điều lệ. Duy Quang