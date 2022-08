Sếp lớn một thời lừng lẫy, cuối đời lao lý

Hợp đồng với Đại Á và Đô Thị Mới ban đầu thể hiện Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống còn 0%/năm, dẫn đến Saigon Co.op thiệt hại gần 116 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Diệp Dũng thừa nhận hành vi lạm quyền, gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Bị can Dũng mong muốn khắc phục hậu quả do chính bị can gây ra.

Tiếp tục tạm giam nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng

VKSND TP.HCM vừa gia hạn tạm giam thêm 20 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam). Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, bà Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream có nội dung xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Viện KSND TPHCM cũng đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết tới là Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CTCP Đại Nam. Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng 5/2020 và đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình.

Nguyễn Thị Phương Hằng (Ảnh: Danviet)

Vợ chồng bà Hằng ông Dũng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes-Maybach S600 và Bentley Continental GTC.