Sếp doanh nghiệp nuôi bò lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt 155 tỷ

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.582 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 2.163 ha, quy mô 254.200 con bò/năm. Ông Đinh Văn Dũng làm Tổng giám đốc điều hành.



Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh quy hoạch nhiều diện tích đất rừng sản xuất để giao cho công ty Bình Hà 819 ha.



Trong dự án này, Công ty Bình Hà được ngân hàng cho vay hơn 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng sẽ tiếp tục làm đầu mối đầu tư vốn lưu động cho dự án với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.



Tại báo cáo số 157/BH ngày 19/9/2017, Công ty Bình Hà cho hay đã đầu tư vào dự án 2.000 tỷ đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn và thua lỗ. Riêng năm 2016, công ty lỗ hơn 200 tỷ. Tuy nhiên, từ khi được cấp phép hoạt động, dự án chăn nuôi này không đáp ứng được như kỳ vọng.



Cuối tháng 3/2017, dự án ngừng nuôi bò, chuồng trại bỏ không hoang tàn. Công ty Bình Hà đã phá cỏ, làm đất trồng chuối trái quy định trên diện tích 200 ha đất.

Ông Lương, cực Giám đốc Công ty Tân Đại Việt hầu tòa

Quá trình triển khai dự án, ông Dũng kê khai khống 6 danh mục tài sản chứng minh vốn tự có nhằm mục đích để BIDV Hà Tĩnh tin tưởng vào năng lực tài chính của mình khi phê duyệt tài trợ tín dụng cho Công ty Bình Hà.



Ngoài ra, ông Dũng còn dùng tiền góp vốn của cổ đông chuyển cho một công ty khác 41 tỷ đồng, sau đó vay lại số tiền này để góp vốn chứng minh vốn tự có; thông đồng với ông Lương, Giám đốc Công ty Tân Đại Việt trước khi ký hợp đồng tín dụng với BIDV. Ông cũng thỏa thuận với 3 giám đốc công ty khác về việc trích lại khoảng 20% giá trị hợp đồng xây lắp, kinh tế và lập khống hồ sơ thanh quyết toán khối lượng các hạng mục thi công.



Ông Dũng sau đó chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ đề nghị BIDV Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản các nhà thầu để họ chuyển lại cho Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng. Ông dùng số tiền này góp vốn vào Bình Hà dưới danh nghĩa cổ đông cá nhân nhằm chứng minh vốn đối ứng để BIDV Hà Tĩnh giải ngân.



Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2016, Đinh Văn Dũng bị cáo buộc đã vay và chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của BIDV Hà Tĩnh.



Những năm 2018-2019, Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại BIDV và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam các ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã chết); Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh); bà Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh) cùng nhiều cán bộ khác về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.



Tháng 6/2018, ông Dũng và ông Lương bị Công an Hà Tĩnh bắt giam. Cơ quan điều tra xác định, ông Dũng bị xác định là người thực hiện hành vi phạm tội, ông Lương có vai trò giúp sức.