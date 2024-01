‏Seoul Music Awards 2024: Daesang không xứng đáng, 'nuốt' giải, lừa dối fan.

‏Daesang bị xem trò hề vì thiếu minh bạch‏

Lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 33 vừa được diễn ra ở sân vận động Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan). Đây cũng là lần đầu tiên lễ trao giải danh tiếng này được tổ chức bên ngoài khuôn khổ Hàn Quốc. Song, kết quả của giải thưởng đã làm dấy lên làn sóng gây tranh cãi từ phía khán giả, nhiều người cho rằng Daesang như trò hề.‏

‏SMA thu hút khán giả ở 4 hạng mục giải thưởng quan trọng gồm: Daesang, Best Song, Best Album và 18 giải Bonsang. Năm nay, dù kém thành tích về mọi mặt, không thể so với Seventeen ở mảng doanh số album hay thua NewJeans, IVE và nhiều nhóm khác ở mảng nhạc số. Đồng thời, không có bài hit hay sản phẩm tạo xu hướng nhưng NCT Dream vẫn trở thành chủ nhân của ngôi vị giải thưởng cao nhất khiến công chúng phản đối.