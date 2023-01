Seolhyun (AOA): Thất nghiệp nhưng không bận tâm đến chuyện kiếm tiền

Tạo hình của Seolhyun trong phim Awaken

Seolhyun debut năm 2012 cùng với AOA và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình cao ráo gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp. Cũng trong năm đó, Seolhyun debut làm diễn viên trong bộ phim My Daughter Seo-young. Sau khi AOA ngừng hoạt động, Seolhyun đẩy mạnh hoạt động cá nhân ở mảng diễn xuất với các tác phẩm như The Killer's Shopping List, Awaken, My Country: The New Age,...

Như Quỳnh

Theo VietNamNet