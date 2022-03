Seol In Ah ‘Hẹn hò chốn công sở’: Từ vô danh đến ‘Nữ phụ quốc dân’

Seol In Ah, tên thật là Bang Ye Rin, sinh ngày 03/01/1996 tại Hàn Quốc, tốt nghiệp khoa Chuyên ngành Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Seoul và hiện đang ký hợp đồng với công ty giải trí OUI Entertainment.

Seol In Ah lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên năm 2015 với một vai diễn “người qua đường” trong bộ phim Hậu trường giải trí và nhận vai phụ đầu tay trong Hoa trong ngục năm 2016. Tuy nhiên, vai diễn này của cô lại không được biết đến rộng rãi.

Đến năm 2017, cô mới thành công với vai diễn Jo Hee Ji trong phim Cô nàng mạnh mẽ, Do Bong Soon. Cùng năm đó, Seol In Ah nhận lời mời tham gia bộ phim Học đường 2017, cũng là dự án hợp tác đầu tiên của cặp đôi bạn thân Jin Young Seo (Seol In Ah thủ vai) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) trong Hẹn hò chốn công sở.