Selena Gomez xác nhận hẹn hò nhà sản xuất Benny Blanco

Khi một số người không ủng hộ nhà sản xuất âm nhạc 35 tuổi, Selena cũng đứng ra bảo vệ Benny Blanco. Cô viết: "Tôi không hiểu. Nếu bạn thực sự quan tâm đến tôi thì đây là điều hạnh phúc nhất của tôi".

Trang tin E!News đã liên hệ với người đại diện của hai ngôi sao nhưng họ từ chối bình luận về chuyện tình cảm.

Benny Blanco từng hợp tác với Selena Gomez tạo ra bản hit mới nhất của cô, Single Soon. Anh tham dự tiệc sinh nhật của Selena hồi tháng 7. Đến tháng 10, nhà sản xuất âm nhạc tới ủng hộ sự kiện từ thiện của nữ ca sĩ ở Los Angeles.

Selena vẫn khẳng định cô đang độc thân hồi tháng 9. Ngôi sao phim The Only Murders In The Building từng được trông thấy đi chơi với một số sao nam nhưng cô không xác nhận mối quan hệ. Selena có hai cuộc tình công khai trước đây là với Justin Bieber và The Weeknd.