Selena Gomez tiết lộ album cuối cùng trong sự nghiệp

Gomez, một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 429 triệu người theo dõi, đã phát hành sáu album phòng thu trong suốt sự nghiệp của mình, ba album với ban nhạc Selena Gomez and the Scene và ba album với tư cách nghệ sĩ solo – ba album sau đều ra mắt ở vị trí số 1 tại Mỹ.

Mặc dù không phải là một ca sĩ được đào tạo bài bản nhưng Gomez đã đạt được thành công to lớn với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu bằng vai diễn đột phá trong loạt phim "Wizards of Waverley Place" của Disney Channel, phát sóng từ năm 2007 đến năm 2012.

Về sự nghiệp diễn xuất, Gomez một lần nữa góp mặt trong loạt phim thành công của Disney+ Only Murders in the Building.



Selena Gomez cũng sắp xuất hiện trên màn ảnh rộng, trong bộ phim kinh dị hài kịch sắp tới Emilia Perez, đóng cùng Zoe Saldana và Edgar Ramirez và dự kiến ​​​​ra mắt trong năm nay.

