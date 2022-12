Selena Gomez sau 15 năm: Gương mặt vẫn thế, thân hình gấp đôi quá khứ

Mới đây, Selena Gomez có tham gia buổi chiếu đặc biệt của bộ phim tài liệu My Mind & Me tại thành phố New York. Theo quan sát, tình cũ của Justin Bieber mặc áo len cao cổ kết hợp với áo khoác dáng dài. Cô để tóc xoăn, trang điểm làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên.



