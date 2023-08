Selena Gomez phủ nhận tin ca khúc mới 'Single Soon' nhắc về tình cũ The Weeknd

Lần cuối cùng Selena Gomez phát hành một tác phẩm âm nhạc solo là vào năm 2020. Sau đó, cô bận rộn với các dự án khác, như show nấu ăn Selena + Chef, serie phim trinh thám dài tập Only Murders in the Building, và thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tưởng như Selena Gomez đã bỏ bê làng nhạc thì cô bất ngờ thông báo trở lại với một đĩa đơn mang tên Single Soon, phát hành vào ngày 25/8.

