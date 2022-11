Selena Gomez nhận sai khi lãng quên người bạn thân đã hiến thận

Trong buổi phỏng vấn với Rolling Stone vào ngày 3/11, Selena Gomez đã nói về bộ phim tài liệu mới Selena Gomez: My Mind & Me cùng hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của bản thân.



Selena Gomez và Taylor Swift đã gặp gỡ từ năm 2005

Giọng ca The Heart Wants What It Wants chia sẻ cô đã phải vật lộn trong nhiều năm để tìm kiếm chỗ đứng trong ngành âm nhạc. Cựu ngôi sao Disney thừa nhận rằng cô không có nhiều người bạn nổi tiếng để chia sẻ những rắc rối trong đời mình: