Selena Gomez lấy tay che mặt khi hẹn hò ăn tối với người bằng tuổi bố

Theo tìm hiểu thì nhân vật cùng dùng bữa tối với Selena Gomez là Martin Short, 72 tuổi và cũng là bạn diễn của Selena trong bộ phim Only Murders in the Building. Kể từ khi đóng phim chung, họ trở nên thân thiết và thể hiện sự tâm đầu ý hợp.



Sau khi lấy lại cân bằng về thể chất và tinh thần, Selena quyết định tích cực hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và lấy một phần lợi nhuận để làm từ thiện. Cô cũng cùng mẹ ruột và bạn thân thành lập lên Wondermind, nền tàng chuyên về việc nâng cao sức khỏe tinh thần.