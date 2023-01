Selena Gomez hẹn hò thành viên The Chainsmokers

Sáng 17/1, tờ Us Weekly đưa tin độc quyền rằng nữ ca sĩ Selena Gomez đang hẹn hò với Andrew Taggart - thành viên nhóm DJ The Chainsmokers.

Một nguồn tin thân cận với hai người nói với Us Weekly: "Họ không cố gắng che giấu mối quan hệ bằng cách lén lút ở các CLB chỉ dành cho thành viên. Cặp đôi rất giản dị và khiêm tốn".

Nguồn tin cho biết thêm, ngôi sao của The Only Murders in the Building và nhạc sĩ The Chainsmokers thường đi chơi bowling và xem phim. "Selena Gomez được cho là rất tình cảm với Taggart, đến mức khó có thể rời xa vòng tay anh ấy".

Cách đó 4 tháng, cũng chính Us Weekly đưa tin Taggart hẹn hò với con gái út của cố tỷ phú Steve Jobs, Eve Jobs (24 tuổi). Tuy nhiên, cả hai đã chia tay trong thiện chí trước khi Andrew Taggart bắt đầu tìm hiểu Gomez. Eve Jobs và Taggart hiện vẫn là bạn bè.