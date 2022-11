Selena Gomez gọi quả thận được hiến tặng theo tên một diễn viên hài

Selena Gomez đã đặt biệt danh cho quả thận được hiến tặng của mình theo tên một người đặc biệt.

Trong cuộc phỏng vấn cho trang bìa tháng 11 của Rolling Stone, chủ nhân hit Love You Like a Love Song đã đề cập một vài chi tiết trong bộ phim tài liệu mới có tên Selena Gomez: My Mind & Me. Cô cho biết mình mắc bệnh Lupus, một căn bệnh tự miễn dịch khiến cô phải thường xuyên uống thuốc.