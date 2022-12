Selena Gomez được đề cử là nhân vật của năm, liệu có xứng đáng?

Được tạp chí Time đề cử là nhân vật của năm 2022

Selena Gomez đang là ứng viên sáng giá trên cuộc đua trở thành Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong cuộc bầu chọn khác về sắc đẹp, sức ảnh hưởng của các tờ báo lớn nhỏ ở Mỹ.

Dù chưa có kết quả nào được công bố, cựu diễn viên Disney đã có một năm 2022 hoạt động năng nổ và có ảnh hưởng mạnh mẽ. Năm qua cũng chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc về cuộc sống, sức khỏe tinh thần của giọng ca 30 tuổi.

Selena Gomez được tạp chí Time đề cử danh sách Nhân vật của năm 2022 (Ảnh: Instagram).

Từ năm 2020, sau vài năm nghỉ ngơi để tìm năng lượng mới, Selena Gomez trình làng Rare - album được giới phê bình đánh giá là "album hay nhất cho đến nay" của cô. Rare tạo dấu ấn với Look at Her Now và đặc biệt phải kể đến Lose You to Love Me, ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp nối thành công đó, Selena Gomez kết hợp với Coldplay trong đĩa đơn Let Somebody Go, được ra mắt hồi tháng 2. MV ghi nhận hơn 55 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, đa số khen ngợi sự tiến bộ của Gomez khi xử lý bài hát. Tờ Billboard nhận xét cách hát của Selena Gomez trong Let Somebody Go đầy thổn thức, lột tả rõ nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu.

Đối với lĩnh vực diễn xuất, bộ phim Only Murders in the Building có Gomez thủ vai chính nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả truyền hình. Vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ của cô chứng tỏ diễn xuất tiến bộ. Tác phẩm trinh thám pha hài đã trở thành series hài ấn tượng với nhiều lượt xem nhất lịch sử đài Hulu. Đây là động lực để nhà sản xuất tiếp tục bấm máy phần 2.