Selena Gomez đáp trả khi Taylor Swift bị vợ Justin Bieber chê bai

Selena Gomez vừa công khai bảo vệ người bạn thân Taylor Swift sau khi một video cho thấy Hailey Bieber bịt miệng khi nghe thấy tên ca sĩ All Too Well xuất hiện trở lại trên TikTok.

“Rất xin lỗi, người bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người giỏi nhất trong ngành này,” Gomez để lại bình luận dưới video hôm 23/2.