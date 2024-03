Selena Gomez đăng ảnh đúng 1 phút rồi xoá khiến dân mạng 'dậy sóng'

Hình ảnh Selena Gomez chỉ xuất hiện 1 phút rồi bị xóa.

Dù không rõ nguyên nhân vì sao bức hình lại bị xóa đi nhanh chóng, nhưng hành động này cũng đã chứng minh được sức hút không thể chối từ của chủ nhân bản hit "Lose You to Love Me".

Cộng đồng mạng sau đó đã không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Selena. Từ các bình luận khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng, đến những suy đoán về việc liệu có phải đây là một dấu hiệu cho một dự án sắp ra mắt hay không.