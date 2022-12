Selena Gomez ám chỉ bị gầy đi khi hẹn hò với Justin Bieber?

Video chứa một loạt những bức ảnh khi Gomez hẹn hò với Bieber hồi những năm 2010 với chú thích: “Lý do tại sao Selena luôn gầy khi cô ấy hẹn hò với Justin.”

Đoạn video kết thúc bằng ảnh chụp màn hình một bình luận trên Instagram năm 2014, trong đó Gomez viết rằng cô ấy "quá bình thường" đối với Bieber, người "thích" hẹn hò với "người mẫu".

Vào ngày 11/12 (theo giờ Mỹ), ngôi sao Only Murders in the Building đã vào video TikTok trên và để lại một biểu tượng cảm xúc mặt buồn, khiến nhiều người tự hỏi cô đang muốn truyền tải thông điệp gì.



Emoji gây bão của Selena Gomez

Một số người hâm mộ Gomez chỉ trích chủ nhân video - tiktoker donttellmymomma.fr. Trong khi đó số khác lại cho rằng ca sĩ Same Old Love thừa nhận tình cũ Bieber (28 tuổi) là nguyên nhân khiến cô giảm cân khi còn hẹn hò. Các bình luận hàng đầu viết: