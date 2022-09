Sehun (EXO) đến tận bàn ký tặng fan Việt trong nhà hàng

Sau khi EXO tạm dừng quảng bá do các thành viên nhập ngũ, Sehun cũng chuyển hướng sang đóng phim nhiều hơn. Sau khi đóng vai phụ trong bộ phim Now we are breaking up có Song Hye Kyo, anh sẽ đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Love, Do It.

Ngoài diễn xuất, Sehun cũng ghi dấu ấn trong ngành thời trang khi chính thức được hãng thời trang xa xỉ Dior tuyên bố là đại sứ thương hiệu. Cách đây ít lâu, nam ca sĩ chia sẻ mong muốn sẽ sớm được trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ solo.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet