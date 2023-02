'See tình' gây bão thế giới nhưng còn thiếu sức mạnh 'Gangnam Style'

Những ngày qua, See tình (DTAP sáng tác, Hoàng Thùy Linh thể hiện) phủ sóng khắp nơi, từ Hàn Quốc, Trung Quốc tới Thái Lan, Philippines, Malaysia, Ấn Độ… See tình là ca khúc tiếp theo của Việt Nam sau Hai phút hơn, Ghen cô Vy, Dễ đến dễ đi… nổi tiếng ở nhiều quốc gia. Điều này khiến công chúng kỳ vọng vào việc tương lai nhạc Việt bùng nổ toàn cầu, thậm chí có thể trở thành hiện tượng thế giới giống Gangnam Style hay Despacito?

See tình độc đáo, sôi động như Gangnam Style

Trở lại 11 năm trước, cả thế giới cuồng nhiệt vì Gangnam Style và điệu nhảy ngựa từ PSY. Với Gangnam Style, âm nhạc, văn hóa… của một nước châu Á như Hàn Quốc bỗng chốc được hàng tỷ dân trên toàn thế giới dành sự quan tâm, chú ý.

Gangnam Style được phát hành tháng 7/2012. Trong những ngày đầu phát hành, ca khúc không được khán giả quê nhà đón nhận. Sau khi màn vũ đạo ngựa trở thành trào lưu trên thế giới, ca khúc mới quay lại thống trị bảng xếp hạng âm nhạc quê nhà. Gangnam Style hiện đạt tới 4,6 tỷ lượt xem.

Hai năm sau đó, hai anh em Vegard Ylvisåker và Bård Ylvisåker dưới danh nghĩa nhóm hài Yivis tạo hiệu ứng tương tự Gangnam Style nhờ MV The Fox (What Does The Fox Say).

Tiếp đến, công chúng thế giới chứng kiến sự ra đời của bản hit Latin Despacito để rồi ca khúc này sau đó thậm chí vượt qua nhiều kỷ lục Gangnam Style lập nên. Despacito không chỉ khẳng định vị trí của nhạc Latin, mà còn làm thay đổi cả ngành du lịch ở đất nước Puerto Rico.

Tới 7/2017, Despacito cùng phiên bản remix đánh bại Sorry của Justin Bieber và Shape Of You của Ed Sheeran để trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trong lịch sử, hãng Universal Music Latin Entertainment thông báo. MV cũng nhận 4 tỷ lượt xem sau 9 tháng ra mắt, soán ngôi của See You Again và Gangnam Style.