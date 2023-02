'See Tình' của Hoàng Thùy Linh có gì mà gây sốt ở Trung Quốc?

Đến nay, MV See Tình hút hơn 40 triệu view trên YouTube. Tính trên mọi nền tảng nghe nhạc và các mạng xã hội, lượng streams (nghe trực tuyến) của See Tình có thể lên tới hàng trăm triệu lượt.

Ê-kíp Hoàng Thùy Linh đưa cơn sốt See Tình lên cấp độ mới, khi thực hiện nhiều chiến dịch đánh vào TikTok. Ngay từ đầu, See Tình được tạo ra để đánh vào phân khúc khán giả TikTok, với bản phối có nhiều phân đoạn dành chỗ cho vũ đạo, đặc biệt là drop.

Và thực tế, See Tình nhanh chóng vào trending TikTok, thu hút một loạt Tiktoker tham gia cover vũ đạo.

Có 2 đoạn nhạc cắt ra từ See Tình, thời lượng 15-30 giây, “viral” trên TikTok. Đó là phần mở đầu với cụm lyrics gây chú ý: “Uây uây uây uây / Mới lần đầu gặp mà đầu mình quay quay / Anh ơi anh à / Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy”.

Tiếp theo là phần build up (đẩy cao trào trước drop) và drop, với điểm nhấn là tiếng huýt sáo, thành đoạn nhạc lan tỏa trên mọi nền tảng mạng xã hội.

See Tình tiếp tục “viral” từ các phiên bản remix. Riêng bản remix của Cukak gây chú ý hơn cả khi đẩy nhanh tempo (tốc độ) của See Tình và thay đổi hoàn toàn âm lead (dẫn dắt), bassline (dải âm trầm) của drop. Đây chính là phiên bản See Tình gây sốt toàn cầu và được loạt ngôi sao ở các mảng nghề khác nhau hưởng ứng.

Bản hit của Hoàng Thùy Linh gây chú ý với khán giả Hàn Quốc khi Shindong, thành viên nhóm Super Junior, thực hiện vũ đạo của Sorry Sorry trên nền nhạc See Tình. Gần đây, Eric Tai, vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Philippines nhảy See Tình ngay trên sân. Trước đó, màn nhảy See Tình của VĐV bóng chuyền Lee Da Hyeon gây bão trên truyền thông.