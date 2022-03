SEA Games 31 là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước

Đánh giá cao Công an thành phố Hà Nội luôn làm tốt công tác bảo vệ an ninh đối với các sự kiện văn hóa - thể thao diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho công tác an ninh tại kỳ SEA Games 31.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng ghi nhận sự chuẩn bị của các đơn vị; song cũng mong muốn sự vào cuộc tích cực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các công việc.