Sẽ xử lý mạnh hơn nữa các trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Báo cáo tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 chiều 6/12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam cho biết, trong 2 tuần từ 23/11 - 6/12, toàn tỉnh ghi nhận 6.847 ca, tăng hơn so với 2 tuần trước 964 ca; F0 trong cộng đồng có 3.078 ca, tăng 187 ca.

Cho đến nay, Bạc Liêu đã có 16.651 ca mắc Covid-19, có 140 ca tử vong. Hiện tỉnh đang điều trị 5.861 ca, trong đó có 331 ca tại nhà.

Theo ông Nam, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp khi vẫn còn xuất hiện thêm F0 mới từ các ổ dịch, các khu cách ly, phong tỏa và người dân về từ các tỉnh lân cận, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.