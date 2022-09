Sẽ rất tiếc nếu bạn sử dụng Facebook mà không biết 6 mẹo này

Khi bạn mở ứng dụng Facebook, tính năng tự động phát video sẽ được bật theo mặc định. Việc này đôi khi có thể ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh, đặc biệt là ở những nơi công cộng hoặc đang trong cuộc họp.

Để tắt tùy chọn tự động phát, bạn hãy truy cập vào Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Profile settings (cài đặt trang cá nhân) - Media and contacts (file phương tiện và danh bạ) - Autoplay (tự động phát) - Never autoplay videos (không bao giờ tự động phát video).

Tắt tính năng tự động phát video trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây, người dùng cũng có thể điều chỉnh chất lượng video để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.

3. Theo dõi thời gian sử dụng Facebook

Facebook có một tùy chọn cho phép bạn xem lại thời gian sử dụng nền tảng này. Để kích hoạt, bạn hãy truy cập vào Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Your Time on Facebook (thời gian bạn trên Facebook). Tại đây, người dùng chỉ cần chọn See your time (xem thời gian của bạn).