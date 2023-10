Sẽ không còn BlackPink sau vụ Lisa diễn thoát y ở Pháp?

Truyền thông Hàn đưa tin chỉ Rosé tái ký hợp đồng với YG.

Trường hợp tương tự xảy ra với 2NE1 sau khi các thành viên không ký hợp đồng. Họ có thể tái hợp, biểu diễn trên sân khấu nhưng phải xin phép để được biểu diễn với tư cách 2NE1.

Ngoài ra, truyền thông Hàn đưa tin nhiều khả năng các thành viên BlackPink rời YG Entertainment, ký hợp đồng với The Black Label. Đây là công ty hợp tác với YG do Teddy Park đứng đầu. Truyền thông Hàn gần đây đưa tin The Black Label có giá trị lên đến 1.000 tỷ won. Các quỹ đầu tư mạo hiểm xin được góp vốn đầu tư "vô điều kiện" sau tin BlackPink về The Black Label.