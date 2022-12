Sẽ dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt để kiểm tra trước khi lên máy bay

Theo đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư có gian trưng bày các dịch vụ công liên thông và khối phát triển kinh tế - xã hội gồm các ứng dụng tiện ích như: rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip tại cây ATM; giới thiệu nền tảng daotao.ai và các kết quả đã đạt được trong việc triển khai đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về dịch vụ công trực tuyến, hướng phát triển nền tảng trong tương lai...

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cũng giới thiệu tổng quan về "Smart check in". Đây là một dịch vụ do Bộ Công an phối hợp với ETC (Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ - ETC) nghiên cứu, triển khai, có thể biến mọi thủ tục kiểm tra an ninh bằng mắt thường sang đối chiếu thông tin tự động bằng xác thực hình ảnh trực tiếp, đồng thời đối chiếu thông tin trên giấy tờ tùy thân với thông tin công dân tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng này dự kiến sớm được triển khai tại một số cảng hàng không.