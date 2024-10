Sẽ đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản người dân

Việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức an toàn thông tin là quá trình thường xuyên và liên tục, đặc biệt trước bối cảnh các mối đe dọa trên không gian mạng liên tục thay đổi và không ngừng gia tăng. Do đó, Cục An toàn thông tin sẽ tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng định kỳ, thường xuyên thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Trong đó, Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Nội dung đào tạo sẽ bao gồm các nội dung về kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin mạng cơ bản khi tham gia môi trường mạng, gồm tổng quan về an toàn thông tin mạng (Chính sách và quy định pháp luật; Tình hình an toàn thông tin mạng; Các hình thức tấn công mạng phổ biến) và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin (Bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng máy tính; Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân an toàn; Sử dụng thư điện tử và giao dịch trực tuyến an toàn; Phòng chống mã độc; Bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh; Bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối mạng không dây; Phòng, chống lừa đảo trực tuyến).

2. Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho người dân

Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho người dân được Cục An toàn thông tin phối hợp với Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty TNHH Cốc Cốc triển khai nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho cộng đồng.

Việc nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho cộng đồng là quá trình thường xuyên và liên tục, đặc biệt trước bối cảnh các hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp và liên tục thay đổi phương thức. Do đó, việc triển khai sẽ được Cục An toàn thông tin thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua nhiều kênh như MOOC, kênh truyền thông và Mạng xã hội…