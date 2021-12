SCIC thoái sạch vốn khỏi công ty của ông Đỗ Thành Nhân

Trước đó, ngày 07/12 AGM công bố góp vốn giai đoạn 2 vào công ty con TNHH Angimex Furious với tổng trị giá 20 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ của công ty này từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của AGM, doanh thu thuần của coogn ty đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 136% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 66,9 tỷ đồng, tặng 56,7%.



Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và chi phí vận chuyển, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng lần lượt 70,3% và 69,7% neo ở mức cao là 53,5 tỷ và 7,3 tỷ ). Lợi nhuận sau thuế quý đạt 3,9 tỷ giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Angimex đạt 2.333 tỷ, tăng 54,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020.



Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của AGM tăng 106,7% so với đầu năm, đạt 1.677 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt 1.567 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn trong kỳ lên tới 1.111 tỷ đồng chiếm 71% tổng tài sản. Như vậy sau 9 tháng, với kết quản đạt được doanh thu thuần của AGM đạt 60% và lợi nhuận đạt 51% kế hoạch đề ra.

Hiền Anh