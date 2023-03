SCIC khẳng định không đầu tư vào F88

Trước đó, vào ngày 2-3, F88 thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương gần 1.200 tỉ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư dẫn đầu vòng này là Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Ngày 6-3 vừa qua, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở F88 tại tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Trong ngày, lực lượng công an cũng khám xét nhiều chi nhánh của F88 ở TP HCM. Việc khám xét được thực hiện để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.



Trong thông cáo phát đi sau đó, F88 cho biết theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Ban lãnh đạo công ty F88 đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc.