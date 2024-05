Schauffele vô địch PGA Championship với điểm kỷ lục

Trong những năm qua, Schauffele được mọi người mô tả là tay golf xuất sắc nhất thế giới mà chưa từng đăng quang giải đấu lớn. Bây giờ, anh tự xóa đi hình ảnh đó.

Xếp hạng và tiền thưởng PGA Championship (đơn vị tính: USD)

Không chỉ vậy, với dấu ấn tại Valhalla, Schauffele cũng thiết lập số điểm âm chưa từng có trong toàn bộ lịch sử 4 giải major: -21.

Trước đó, anh cũng lập kỷ lục đánh 62 gậy trong ngày khai mạc (Shane Lowry lặp lại ở vòng 3), thấp nhất lịch sử một vòng đấu PGA Championship.

Kỷ lục cũ là điểm -20, thuộc về Jason Day ở PGA Championship 2015; Henrik Stenson The Open Championship 2016; Dustin Johnson tại The Masters 2020 (phá kỷ lục mang tính biểu tượng, với -18 mà Tiger Woods thiết lập năm 1997); Cameron Smith ở The Open 2022.

Chiến thắng này cũng giúp Xander có danh hiệu PGA Tour thứ 8 trong sự nghiệp, danh hiệu đầu tiên kể từ Genesis Scottish Open 2022.