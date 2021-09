Scarlett Johansson liệu có thắng kiện Walt Disney?

Việc Black Widow chiếu đồng thời trên nền tảng Disney+ là nguyên nhân chính khiến Scarlett Johansson khởi kiện Chiến lược phát hành mới thời Covid Chiến lược “phát hành đồng thời” mới áp dụng của Disney cũng dành cho Mulan và Raya and the Last Dragon cách nay vài tháng với mức phí xem phim trực tuyến khoảng $30. Kể từ khi phát hành vào tháng 7, Black Widow đã thu về $185.4 triệu trong nước và gần 359 triệu USD trên toàn cầu. Disney cũng báo cáo Black Widow mang về 60 triệu USD trên Disney + trong tuần đầu công chiếu. Các bộ phim Marvel trước đây đạt trung bình hơn 100 triệu USD tiền bán vé trong những ngày cuối tuần và gần 1 tỷ USD trong suốt thời gian ra rạp.