Scandal dùng chất cấm: Tài tử Yoo Ah In cùng bạn trai tin đồn bị áp giải tới trại giam

Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul cho biết đã phát hiện ra rằng loại và tần suất tiêm ma túy của Yoo Ah In đã tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó nam diễn viên còn kịch liệt phủ nhận nghi vấn trên, và phía cảnh sát lo lắng Yoo Ah In có thể tiêu hủy chứng cứ liên quan đến cáo buộc dương tính ma túy nên đã xin lệnh bắt giữ.

Trước đó, Yoo Ah In đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Sau khi ra khỏi cuộc điều tra triệu tập đầu tiên, Yoo Ah In nói: “Tôi đã nói sự thật nhiều nhất có thể". Anh nói thêm: "Cá nhân tôi dường như đã rơi vào vũng lầy sai lầm khi tự biện minh rằng hành vi lệch lạc của mình không gây hại cho ai. Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc bày tỏ quan điểm của mình".

Tài tử "Veteran" xuất hiện đầu tiên trước công chúng vào năm 2004 qua tác phẩm Sharp của KBS 2TV. Sau màn hợp tác tốt đẹp, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" tiếp tục tham gia loạt phim truyền hình của nhà đài này, bao gồm: April Kiss, Drama City, Strongest Chil Woo, He Who Can't Get Married, Sungkyunkwan Scandal…

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã chao đảo với scandal của "ảnh đế" Yoo Ah In. Bên cạnh đó, những thương hiệu hợp tác với Yoo Ah In cũng chịu tổn thất không nhỏ.

Theo Công Thương