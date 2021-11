Scandal đình đám nhất của các chương trình TV show!

Chương trình The Gong Show được phát sóng bởi NBC, đã bị hủy bỏ vào năm 1980 bởi vì các giám đốc điều hành của NBC đã không thấy chương trình “hài hước”. Tác giả của nó, Chuck Barris, hơi thất vọng với quyết định này. Trong tập cuối, anh xuất hiện như một thí sinh thay vì một người dẫn chương trình. Sau đó, Barris đã hát bài hát “Take This Job và Shove It” và sau đó tắt máyquay. Không cần phải nói, điều này gây ra một số tranh cãi cho đài truyền hình.

Charles Hirsch Barris là một người sáng tạo, nhà sản xuất và người dẫn chương trình trò chơi người Mỹ. Barris được biết đến với việc tổ chức chương trình The Gong Show và tạo ra trò chơi hò hẹn và trò chơi The Newlywed. Ông cũng là một nhạc sĩ đã viết "Palisades Park" cho Freddy Cannon.

Are You Hot?: The Search for America's Sexiest People

Chương trình truyền hình của ABC được cho là phiên bản truyền hình của trang web phổ biến hotornot.com. Giám khảo sẽ đánh giá các thí sinh về mức độ nóng bỏng của họ. Không ngạc nhiên, chương trình này đã nhận gạch đá của công chúng trong việc phán xét hình thể. Theo thời gian, chương trình biến mất trên bản đồ TV show.

X-Factor New Zealand

Nữ ca sỹ người Anh Natalia Kills và chồng Willy Moon đã bị sa thải khỏi vị trí giám khảo của "X-Factor New Zealand" sau khi hai người công khai sỉ nhục một thí sinh sau phần thi của anh này.