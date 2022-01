SBS Drama Awards 2021: 'Ác nữ' Kim So Yeon khóc tơi bời khi nhận giải

Hy vọng rằng trong năm kế tiếp, Kim So Yeon sẽ tiếp tục mang đến những tác phẩm xuất sắc hơn nữa để không làm phụ lòng mong đợi của công chúng.



"Ác nữ Penthouse" rơm rớm nước mắt từ khi mới được gọi tên.

Ngoài ra, Honey Lee và Kim Je Hoon cũng đã làm rất tốt với dự án tâm huyết của mình, chỉ là thiếu một chút may mắn với giải thưởng mà thôi.

Các giải đã được công bố:

Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh: Ahn Hyo Seop - Kim Yoo Jung (phim Lovers of the Red Sky)

Kẻ cướp màn ảnh: Shim So Young

Nhân vật nam của năm: Kwak Si Yang - vai hoàng tử Juhyang (phim Lovers of the Red Sky)

Nhân vật nữ của năm: Oh Na Ra - vai Yeong Ja (phim Racket Boys)

Thành tựu trọn đời: Biên kịch Kim Eun Sook (phim The Last Empress, Penthouse)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Kim Young Dae (phim Penthouse) - Choi Hyun Wook - Son Sang Yeon (phim Racket Boys)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Choi Ye Bin - Han Ji Hyun (phim Penthouse) - Roh Jeong Eui (phim Our Beloved Summer)

Nam - Nữ diễn viên trẻ xuất sắc: Tang Jun Sang - Lee Jae In (phim Racket Boys)

Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Song Won Seok (phim One the Woman) - Park Hyo Joo (phim Now, we are breaking up)

Nam - Nữ diễn viên xuất sắc (phim nhiều tập thuộc thể loại giả tưởng): Ahn Hyo Seop (phim Lovers of the Red Sky) - Esom (phim Taxi Driver)

Nam - Nữ diễn viên xuất sắc (phim nhiều tập thuộc thể loại hài lãng mạn): Kim Joo Hoon (phim Now, we are breaking up) - Jin So Yeon (phim One the Woman)

Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc (phim nhiều tập thuộc thể loại giả tưởng): Kim Eui Seong - Cha Ji Yeon (phim Taxi Driver)

Diễn viên xuất sắc nhất: Lee Sang Yoon (phim One the Woman)

Diễn viên xuất sắc nhất (phim nhiều tập thuộc thể loại hài lãng mạn): Honey Lee (phim One the Woman)

Nam - Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim nhiều tập thuộc thể loại kịch tính, giả tưởng): Lee Je Hoon (phim Taxi Driver) - Kim Yoo Jung (phim Lovers of the Red Sky)

Giải thưởng do nhà sản xuất/ đạo diễn bình chọn: Choi Woo Shik - Kim Da Mi

Daesang: Kim So Yeon (phim Penthouse)